Посольство США поздравило народ Азербайджана
Американское посольство в Баку поздравило азербайджанский народ с 28 мая - Днем Республики. Поздравительное послание размещено на официальной странице посольства США в Facebook.
«После восстановления независимости в 1991 году Азербайджан - значимый партнер США. Мы с нетерпением ждем продолжения долгосрочного сотрудничества, более углубленной работы в области безопасности, энергетики и демократического управления, и дальнейшего укрепления двусторонних отношений», - говорится в послании диппредставительства.