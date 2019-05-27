Эрдоган: «В Турции больше никто не сможет совершить переворот»

«В Турции больше никто не сможет совершить переворот», - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе инспекционного визита на остров Яссыада в Мраморном море, где с 2015 года ведутся обширные строительные работы, пишут турецкие СМИ.

Отметим, что на острове Яссыада был казнен бывший премьер-министр Турции Аднан Мендерес и ряд его соратников после военного переворота 1960 года.

Отвечая на вопросы журналистов, турецкий лидер подчеркнул, что Яссыада «превратится из печально известного в вызывающее гордость место». После завершения реконструкции Яссыда будет носить название Остров демократии и свободы.

По словам Эрдогана, обновленный остров будет открыт для посещения к концу нынешнего года.