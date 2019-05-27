Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери провел пресс-конференцию на Бакинском Олимпийском стадионе, на которой среди прочих ему был задан вопрос о болельщиках.

«Проблема с болельщиками? Это не от меня зависит. За Суперкубок мы играли с «Барселоной» в Тбилиси, когда я руководил «Севильей». Принято решение играть в Баку, и я отношусь с уважением к нему. Конечно, хотелось, чтобы как можно больше болельщиков смогли приехать из Англии. Но это немного сложно. Большое расстояние.

Мы знаем, что и за «Арсенал», и за «Челси» болеют по всему миру. Будут болельщики из Азербайджана и других близких стран. Стадион будет забит».

Эмери ответил на вопрос и о чешском голкипере «Арсенала» Петере Чехе, для которого завтрашний финал станет последним матчем в карьере.

«Я могу много говорить о Петере, - говорит испанский специалист. - Он - большой профессионал, большой человек, великолепный игрок. Он завершает карьеру в «Арсенале». Постараемся, чтобы он завершил ее с трофеем.

Я его очень сильно уважаю. Он заслуживает этого. Об этом говорит его карьера. Не знаю, будет ли он завтра в стартовом составе. Я пока не решил.

Это большой вызов для нас. Выиграть титул – наша цель. Все игроки чувствуют ответственность. Думаю, что мы проделали хороший путь к финалу. Хотим выиграть титул и попасть в Лигу чемпионов.

После реформы УЕФА в финале Лиги Европы играют большие команды. И сейчас, и в прошлом году. Лига Европы очень сильно прогрессирует под руководством УЕФА. То, что победитель получает путевку в Лигу чемпионов, - это важный показатель. Кроме этого, в ведущих чемпионатах не все сильные команды попадают в четверку лучших. Они отправляются в Лигу Европы, поэтому турнир стал сильнее. Команды играют в нем в полную силу.

Я не думаю, что борьба за выход в ЛЧ дает нам дополнительное психологическое преимущество перед «Челси». Они выигрывали Лигу Европы под руководством Рафаэля Бенитеса, но тогда это не давало путевку в ЛЧ. Все команды в первую очередь думают о титуле и только потом о чем-то другом».

Эмери сказал несколько слов и об Арсене Венгере, который долгие годы тренировал «Арсенал».

«Арсен проделал выдающуюся работу в «Арсенале». Он многое дал клубу, принес новый стиль. Я стараюсь сохранить его и принести новые победы. Я многому у него научился. Отношусь к нему с большим уважением».