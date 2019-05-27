Ожесточенные бои в Ливии: Хафтар терпит поражение

По меньшей мере 115 солдат ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара погибли в боях близ Триполи, самых ожесточенных с момента начала наступления армии на ливийскую столицу, пишет Интерфакс со ссылкой на испанское агентство EFE.

По данным агентства, маршал Хафтар применил авиацию, которая совершила несколько ударов, в том числе по территориям с гражданским населением. В ответ на эти удары силы ливийского правительства атаковали позиции армии Хафтара в населенном пункте аш-Швиреф, где находится главный штаб ЛНА.

Представители ливийского правительства в Триполи также сообщили, что в ходе боев с ЛНА захвачено большое количество вооружения, произведенного в Египте.

Армия Хафтара пока не опровергла, но и не подтвердила эти сообщения.