Футболист «Арсенала» в Баку: «Мы слишком много говорим о Мхитаряне»

Обоим игрокам были заданы вопросы об армянском футболисте Генрихе Мхитаряне, который, несмотря на предоставленные ему гарантии безопасности, отказался от участия в финале.



«Прилетели в Баку в субботу, - говорит игрок сборной Швейцарии Джака. - У нас хорошее настроение. Не знаю, поможет нам в финале, то, что мы приехали раньше «Челси». Игра покажет.



Мы огорчены, что Мхитарян не приехал. Но думаю, что мы слишком много об этом говорим, много говорим о политике. Пора поговорить о футболе.



«Арсенал» второй год подряд играет в Лиге Европы, и мы чувствуем, что нам пора попадать в Лигу чемпионов. Мы заслуживали попасть в четверку в английской Премьер-лиге, но не получилось. Сейчас победа в Лиге Европы – единственный путь для нас оказаться в следующем сезоне в Лиге чемпионов.



Мы испытываем проблемы в гостевых матчах? В гостях против «Наполи» и «Валенсии» мы играли хорошо. Если сыграем завтра так же, то есть все шансы победить. К тому же завтра мы играем не в гостях, это финал. Матч пройдем на нейтральном поле».



«Почему я поддержал Мхитаряна в соцсетях? Мы играем с Мхитаряном вместе, - говорит Сократис. - Я поделился тем, что чувствую. Мы должны сыграть за него и за травмированных игроков. Если завтра мы победим, то это будет и их победа.



Мы уважаем «Челси», но мы приехали сыграть тут в свою игру. Проделали большую работу в рамках подготовки к финалу.



Поражение? Я не думаю о поражении. Не хочу думать негативно. Отдадим все силы для победы».