В Великобритании мусульманка в хиджабе впервые стала мэром

В Великобритании уроженка Сомали Ракхия Исмаил избрана мэром города Ислингтон по итогам состоявшегося заседания городского совета, сообщает IslamNews со ссылкой на Islington Media.

Исмаил переехала из Сомали в Великобританию в 80-х годах в статусе беженца и со временем получила британский паспорт. В 2012 году была избрана членом городского совета Ислингтона, а в прошлом году - вице-мэром.

Помимо госслужбы, Исмаил занимается благотворительностью.

«Это такая честь, стать мэром Ислингтона, пригорода, который является моим домом», - отметила Исмаил после своего назначения.