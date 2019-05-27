В ООН рассказали о повальном взяточничестве в КНДР

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о повсеместной коррупции и репрессиях в КНДР, а также о вымогательствах со стороны чиновников.

В документе говорится, что бедствующее население страны вынуждено давать взятки чиновникам, которые угрожают им задержаниями и преследованиями.

Согласно заявлению Верховного комиссара Мишель Бачелет, четыре из десяти жителей КНДР, или 10,1 млн человек, испытывают хроническую нехватку продовольствия.

«Права на питание, здоровье, жилье, работу, свободу передвижения и свободу воли являются универсальными и неотъемлемыми, но в Северной Корее они зависят прежде всего от способности людей давать взятки государственным чиновникам», — говорится в заявлении, которое цитирует Reuters.

О бедственном положении представителям ООН рассказали 214 человек, которые бежали из КНДР через границу с Китаем.