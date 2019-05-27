Зеленский отказался объявлять дефолт

Президент Украины Владимир Зеленский не рассматривает вопрос объявления дефолта в стране по совету олигарха Игоря Коломойского. Об этом в беседе с журналистами в эфире телеканала «112 Украина» сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Александр Данилюк.

Он добавил, что Киев продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ). «Это важно как для граждан Украины, которые будут уверены в том, что экономическая и финансовая ситуация в стране стабильная. А также — важное сообщение для инвесторов», — сказал Данилюк.

По его словам, Зеленский и участники миссии МВФ на встрече в Киеве договорились направить силы на борьбу с коррупцией, перезапуск судебной реформы и переформатирование правоохранительной системы.