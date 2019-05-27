За освобождение из тюрьмы у сына бизнесмена взяли 107 тысяч манатов

Напомним, в 2017 году Азад Ханмамедов был обвинен в хулиганстве и арестован после организации рейдерского захвата супермаркета Safa Store. Приговором суда он был осужден на три года. После отбытия части наказания Азад Ханмамедов в конце прошлого года вышел на свободу. Сейчас же выяснилось, что во время его отбывания наказания, для того, чтобы он смог выйти на свободу, его сын, Турал Ханмамедов заплатил крупную сумму денег. Однако стал жертвой мошенников.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошел процесс по делу отца и сына – Ильгара и Фарида Мамедли. Потерпевшим по этому делу признан сын известного предпринимателя Азадхана Ханмамедова - Турал.

Согласно обвинительному акту, Фарид Мамедли вместе со своим отцом Ильгаром пообещали Туралу Ханмамедову, что за денежное вознаграждение договорятся об освобождении его отца. Всего они получили от сына бизнесмена 107 тысяч манатов. Однако Азад Ханмамедов не вышел на свободу, и деньги Туралу так и не вернулись.

Выяснилось также, что Ильгар Мамедли познакомился с Азадом Ханмамедовым в лечебном заведении Пенитенциарной службы Минюста.

Потерпевший выступил в суде с имущественным иском. Так, помимо возврата своих денег, он потребовал взыскать с обвиняемых еще 50 тысяч манатов в качестве компенсации за причиненный моральный ущерб и выплаты 17, 8 тысячи манатов в качестве процентов от той суммы, что он передал обвиняемым. Также он потребовал, чтобы меру пресечения в виде подписки о невыезде в отношении Фарида Мамедли заменили на арест.

Потерпевший также отметил, что Фарид Мамедли был близким другом его брата, и преступление совершил в сговоре со своим отцом. Турал Ханмамедов сказал, что Фарид пообещал ему освободить его отца с помощью своих высокопоставленных родственников.

Отец и сын Мамедли не признали себя виновными по предъявленным им обвинениям.

«Азадхан Ханмамедов и его сыновья неоднократно давали мне деньги, делали покупки для моей семьи. Они помогали мне лишь в благотворительных целях. Тюремная жизнь не похожа на жизнь на свободе. У Азадхана были деньги, поэтому он мне помогал», - сказал Ильгар Мамедли.

По его словам, Ханмамедовы за несколько месяцев потратили на него 79 тысяч манатов в качестве помощи, но потом между ними возник конфликт.

Также Ильгар Мамедли заявил, что его сын Фарид ни в чем не виноват.

«Фарид здесь ни при чем. Для того, чтобы отомстить мне, они хотят, чтобы посадили моего сына», - сказал обвиняемый.

Напомним, Азадхан Ханмамедов занимался строительством новостроек в Баку.