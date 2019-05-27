Конечно, у нас есть проблемы в полузащите. Канте очень важный игрок для нас. Поэтому делаем все, чтобы он сыграл. Его отсутствие – большая проблема».

«Основная проблема с травмой Канте была связана со временем, - говорит итальянский специалист. - У Канте проблема с коленом. Она не такая серьезная. 3-4 дней хватило бы для восстановления. До последнего будем стараться поставить его на ноги. Сейчас не могу сказать, сыграет он завтра или нет.

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри на пресс-конференции в Баку рассказал о травме полузащитника Нголо Канте и о том, станет ли завтрашний финал Лиги Европы последним для него в лондонском клубе.

СМИ пишут о том, что предстоящий финал станет последней игрой Сарри в «Челси». Якобы он переходит в «Ювентус».

«Мой последний матч в «Челси»? У меня с «Челси» контракт. Я сейчас думаю только о финале. Мы заслуживаем победы и постараемся победить.

Мы вышли в Лигу чемпионов, в отличие от прошлого сезона. Мы уступили в чемпионате «Манчестер Сити» и «Ливерпулю». «Ман Сити» – лучшая команда мира сейчас. Но мы вышли в финал Лиги Европы. И если завтра выиграем, то сезон получится для нас отличным.

Мы немного огорчены тем, что болельщиков будет меньше. Это надо спросить у УЕФА. Надеемся, что болельщики приедут. Постараемся победить для себя и для болельщиков.

Это самый большой момент в моей жизни? Не знаю. Ощущения тренера и журналиста разнятся. Для кого-то из журналистов это может быть самый важный момент в жизни, но для тренера… Пока нет. Завтра после финала, возможно, ситуация изменится. Поделюсь с вами ощущениями еще раз.

В январе у нас был сложный период. В феврале футболисты начали меняться. Может, и я изменился. У нас 20-22 отличных игрока. Они меня радуют. Я люблю английский футбол и английскую Премьер-лигу».