Давид Луис: «Олимпийский стадион в Баку – удачное место для «Челси»

Футболисты «Челси» Сесар Аспиликуэта и Давид Луис ответили на вопросы журналистов на пресс-конференции в Баку, посвященной завтрашнему финалу Лиги Европы против «Арсенала».

«Мы стали сильнее. Думаю, мы заслужили выиграть трофей, - говорит Аспиликуэта. - Мы проиграли в финале Кубка лиги по пенальти. Нам не повезло. Сейчас не хотелось бы говорить о будущем. Все мысли о завтрашнем финале.

Мы прошли много команд в Лиге Европы. И сейчас хотим завоевать титул.

«Арсенал» уже запланировал парад в Лондоне? Пусть планирует. Наше дело хорошо сыграть и выиграть. Это последний матч долгого сезона. Постараемся выиграть».

У Давида Луиса спросили: обсуждал ли он предстоящую игру с бывшим футболистом «Челси», а ныне игроком азербайджанского «Сабаила» Майклом Эссьеном?

«Майкл – большой игрок, легенда «Челси». Если он приехал в Азербайджан, значит, для него это хорошо. Я с ним пока не говорил о финале. Знаю, что он получает удовольствие от пребывания в Азербайджане».

По мнению бразильца, Бакинский Олимпийский стадион – удачная арена для «Челси».

«Мы играли здесь с «Карабахом» в 2017 году. Выиграли 4:0. Отличные воспоминания, прекрасная игра. Это стадион, на котором нам везет. Думаем, что так будет и завтра.

Большое давление на обе команды. Лига Европы – большой турнир. Все хотят победить. Это будет топ-финал. Хотим победить, как и в 2013 году.

Финал начнется в 11 часов по местному времени. Для нас это не поздно, так как в Лондоне будет только 8 часов вечера. Нам не нужно адаптироваться. А вот здешним болельщикам будет сложно. Но не для нас.

"Арсенал" приготовился проводить победный парад в Лондоне? Клубы заранее думают об этом. Это нормально. Но мы хотим сначала выиграть, а потом планировать празднование».