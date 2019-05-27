Иранский политик сознался в убийстве молодой жены
Бывший мэр Тегерана Мохаммед Али Наджафи сознался в убийстве своей жены, сообщает Associated Press. Об этом заявили в прокуратуре Тегерана.
По словам прокурора, у Наджафи и его жены были семейные проблемы.
Митра Наджафи — вторая жена Мохаммеда Али Наджафи, бывшего мэра Тегерана и советника президента Ирана Хасана Рухани — была застрелена в своем доме.
Отмечается, что преступления с применением огнестрельного оружия очень редко встречается в Иране.