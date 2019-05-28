Сербия направила на границу с Косово авиацию и бронетехнику

После задержания сербов в Косово власти Сербии не только привели армию в боеготовность, но и отправили на границу с непризнанным краем колонну военной техники и как минимум один самолет МиГ-29.

Как сообщает агентство Tanjug, глава Минобороны Александр Вулин прибыл в Кралево (центральная Сербия), после чего техника с людьми и снаряжением вышла из казарм и, вероятно, направилась в сторону города Рашка на границе с Косово.

Отмечается, что истребитель МиГ-29 пролетел в сторону границы над городом Нови-Пазар в южной части страны.

Ранее глава сербского государства Александр Вучич отдал распоряжении привести в боевую готовность войска. Решение было принято из-за задержания в Косово 13 сербов.