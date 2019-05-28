И президент «Ювентуса» прилетел в Баку

Официально он полетел в Азербайджан как председатель Ассоциации европейских клубов, но итальянские СМИ предполагают, что Аньелли поехал в Баку в том числе и за тем, чтобы воочию понаблюдать за работой Маурицио Сарри, котороо активно сватают в «Ювентус».

Ранее также сообщалось, что на матче будет присутствовать владелец «Челси» Роман Абрамович.