В английских СМИ распространилось видео, на котором два болельщика «Арсенала» прогуливаются по Бакинскому бульвару в майках лондонского клуба с 7-м номером и надписью «Мхитарян» на спине.

На видео видно, как к иностранцам подходит азербайджанский полицейский и просит болельщиков «Арсенала» остановиться. Доложив информацию по рации, представитель правопорядка сообщает гостям, что они могут продолжить свой путь.

Британскому изданию The Sun в бакинской полиции сообщили, что стражи закона опасаются за безопасность этих фанатов, так как надпись на их майках может спровоцировать конфликт с местными жителями.

«Возможно, именно на это полицейские пытались указать фанатам, останавливая их», - пишет британское издание.