Ссора произошла прямо на тренировке. В одном из эпизодов Игуаин очень жестко сыграл против Луиса. Бразилец возмутился, но аргентинец пытался понять, в чем дело, и это не понравилось Давиду.

Наблюдая за происходящим на поле, Сарри сказал что-то своему помощнику и направился в сторону подтрибунного помещения, бубня что-то себе под нос. Специалист также скинул кепку с символикой «Челси» и несколько раз ударил ее ногой. Подняв ее, он спустя пару секунд снова бросил ее в газон и швырнул ногой, после чего удалился.

Через несколько минут тренировку также прекратил Давид Луис, который подошел к травмированному Антонио Рюдигеру.

Сообщается, что это не первый конфликт во время тренировок с участием Игуаина за последние несколько дней.