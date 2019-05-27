Генпрокурор Украины назвал Саакашвили предателем

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал бывшего одесского губернатора и президента Грузии Михаила Саакашвили предателем. Соответствующий комментарий он оставил в Facebook к посту одного из пользователей.

В социальной сети у Луценко спросили, поменялась ли концепция уголовного дела, по которому Саакашвили якобы брал деньги у олигарха Сергея Курченко на организацию государственного переворота. Генпрокурор ответил: «Нет. Предатель».

Ранее, 28 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении Саакашвили украинского гражданства. Ранее грузинский политик сам попросил об этом Зеленского.