США приостановят обучение турецких пилотов на F-35

США рассматривают вариант прекращения обучения управлению истребителями пятого поколения F-35 пилотов из Турции. Это связано с решением Анкары закупить российские ЗРК С-400 «Триумф», передает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что летчики проходят обучение на авиабазе Luke в Аризоне. В связи с этим неясно, придется ли им покинуть страну, если обучение приостановят, или же они смогут остаться на базе до принятия окончательного решения.

По словам собеседников агентства, пожелавших остаться анонимными, окончательное решение еще не принято.

Ранее в Анкаре подчеркивали, что не откажутся от покупки "Триумфов", а первая партия должна поступить в июле.