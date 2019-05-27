Нефть дешевеет из-за торговых войн Китая и США

Внимание трейдеров направлено на доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, который на этой неделе будет обнародован в четверг.

Нефть дешевеет сегодня на очередных сигналах усиления напряженности в отношениях США и Китая.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени составляет $69,66 за баррель, что на $0,45 (0,64%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник цена этих контрактов составила $70,11 за баррель, не изменившись по сравнению с понедельником.

Фьючерс на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,61 (1,01%) - до $58,54 за баррель. Накануне контракт подорожал на $0,51 (0,87%) - до $59,14 за баррель.

По данным китайских СМИ, в числе ответных мер на действия США, которые, в частности, внесли в "черный список" китайскую компанию Huawei, Пекин может ограничить экспорт редкоземельных металлов в США.

Усиление конфликта между США и Китаем ухудшает перспективы глобального экономического роста, что толкает вниз цены на нефть и другие рискованные активы.