Первая драка британцев в Баку: есть пострадавшие

Накануне вечером в центре Баку в Молоканском садике между британскими болельщиками «Челси» и «Арсенала» произошла драка, сообщает собственный корреспондент haqqin.az .

Согласно информации, в результате драки пострадал болельщик «Челси» Андерсон Челс, который был доставлен в больницу. Глава пресс-службы Минздрава Пярвиз Абубекиров подтвердил факт haqqin.az, сказав, что британец бригадой скорой помощи был доставлен в Клинический медицинский центр с открытой рваной раной головы. После оказания пострадавшему первой помощи он был переведен в Центральную клиническую больницу. Сейчас его состояние среднетяжелое, угрозы жизни нет.

Также в ходе конфликта в пабе пострадал приехавший посмотреть футбол гражданин России 41-летний Заур Мамедов, которому была нанесена резаная рана лица. Бригада скорой помощи оказала ему помощь на месте.