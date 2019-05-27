США лишились звания самой конкурентоспособной экономики мира

Сингапур впервые за прошедшие 10 лет вновь возглавил рейтинг самых конкурентоспособных экономик мира. К такому выводу пришла швейцарская бизнес-школа IMD, которая опубликовала очередной ежегодный доклад, пишет Дойче велле.

Ранее возглавлявшие рейтинг США откатились на третью позицию, уступив, помимо Сингапура, еще и Гонконгу.

По мнению авторов доклада, Сингапур вновь стал самой конкурентоспособной экономикой мира благодаря продвинутой технологической инфраструктуре, наличию квалифицированной рабочей силы, благоприятному иммиграционному законодательству и эффективности при создании новых предприятий. Гонконгу удалось занять второе место из-за благоприятного налогового и делового законодательства, а также широкого доступа к финансированию предприятий.

США продержались на вершине рейтинга лишь год. Хотя Штаты по-прежнему задают глобальный темп по уровню инфраструктуры и экономическим показателям, их экономика пострадала от повышения цен на топливо, ослабления высокотехнологичного экспорта и колебаний курса доллара, констатируют эксперты.

Из стран бывшего СССР наиболее высокий рейтинг у Литвы (29-е место), Казахстана (34) и Эстонии (35).