Представитель администрации Алиева о Мхитаряне и Карабахе

Азербайджан как страна, принимающая у себя финал Лиги Европы УЕФА, гарантировала безопасность всех футболистов, в том числе Мхитаряна, но он отказался ехать в Баку. Об этом заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сказал в интервью ведущим итальянским СМИ в связи с финалом Лиги Европы в Баку, сообщает haqqin.az .

Хикмет Гаджиев подчеркнул, что политизация футбола неприемлема.

«Футбол должен пропагандироваться и развиваться во всех странах-членах УЕФА», - сказал он.

По словам Гаджиева, эта игра будет одной из интереснейших в истории УЕФА, и для удобства и безопасности болельщиков, приехавших в Баку, приняты все меры.

Отвечая на вопрос касательно армяно-азербайджанского конфликта, он сказал, что искать связь между этим конфликтом, матчем, проводимым в Баку, и этническим происхождением Мхитаряна ошибочно.

Гаджиев добавил, что против Азербайджана ведется информационная война.

Информируя о захватнической политике Армении, завотделом Администрации Президента Азербайджана подчеркнул, что для урегулирования конфликта и обеспечения мира в регионе армянские войска должны быть выведены со всех оккупированных азербайджанских территорий, как того требуют резолюции Совета безопасности ООН.

Интервью Хикмета Гаджиева было опубликовано итальянскими изданиями Sole 24 Ore, Libero Quotidiano, İl Tempo, Affari İtaliani, İl Fogliettone, Quotidiano, Corriere di Siena, Corriere di Rieti, Corriere di Arezzo, Corriere di Viterbo, Corriere dell’Umbira, Unione Sarda, Virgilio, Yahoo Notizie.