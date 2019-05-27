Саргсян поднялся на защиту Пашиняна

Бывший президент Армении Серж Саргсян пытается предотвратить возможное обострение отношений между властями Армении и оккупированного Карабах а. Об этом сегодня пишет ереванская газета «Жаманак» (Время).

Издание отмечает, что в последние недели Саргсян находился в Нагорном Карабахе и пытался отговорить бывших и нынешних лидеров сепаратистов Карабаха от возможных необдуманных шагов.

Газета утверждает, что сейчас Саргсян исполняет роль буфера между властями Армении и Карабаха.

Отметим, что информация о росте напряженности между властями Армении и лидерами сепаратистов Карабаха появилась в СМИ после того, как бывший и нынешний лидеры сепаратистов Карабаха – Аркадий Гукасян и Бако Саакян – поручились в суде и внесли залог для освобождения из-под стражи второго президента Армении Роберта Кочаряна.

Впоследствии Саакян заявил, что этот шаг не преследовал цели внести дополнительное напряжение в судебный процесс.