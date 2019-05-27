В Грузии посоветовали Украине не давать Саакашвили никаких постов

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе считает бывшего грузинского президента и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили авантюристом и не советует украинским властям назначать его на какой-либо пост. Об этом спикер грузинского парламента заявил в интервью телекомпании Maestro.

Украину он назвал страной, которая "исторически является другом Грузии". Возвращение Саакашвили "не должно повлиять на отношения стран", отметил Кобахидзе. При этом он "ни в коем случае не посоветовал бы украинским друзьям" принять решение о назначении Саакашвили на какой-либо пост. "Мы знаем, чем закончилось принятие подобного решения в предыдущем случае", - передает ТАСС слова Кобахидзе.

Сейчас "итог будет таким же", полагает Кобахидзе.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский отменил указ экс-главы государства Петра Порошенко о лишении Саакашвили гражданства. После этого сам бывший губернатор Одесской области заявил, что во второй половине дня 29 мая вернется в Киев.