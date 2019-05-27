Андрей Канчельскис: «Мхитарян – трус, пусть купит себе памперсы»

«Я уверен, что будет хороший футбол, - цитирует известного в прошлом футболиста Rusfootball. - Если говорить о шансах команд, то на данный момент, мне кажется, они предпочтительнее у «Челси». Потому что у них состав сбалансированный во всех линиях. Думаю, они победят. Но финал есть финал. Думаю, что до серии пенальти здесь не дойдет, а игра завершится в основное время. Но в любом случае матч будет хорошим, потому что англичане играют в открытый футбол. Результативная ожидается игра.



Я не понимаю решения Мхитаряна не лететь в Баку. Ты кого боишься? Какие политические отношения? Ты играешь в футбол - поезжай и играй. Что за бред!

Смешно просто. Клоунада какая-то! Футбол футболом, а политика политикой. Езжай и играй, покажи, что никого не боишься. Что вообще тебе там сделают? Как бы не складывались отношения между Азербайджаном и Арменией, ты должен ехать и играть. В конце концов, тебя никто пальцем здесь не тронет! Ну, может, свистели бы, кричали... На Марадону тоже свистели за то, что он забил гол рукой в ворота сборной Англии. Марадона ведь живой! Если же Мхитарян так испугался, то пусть купит себе памперсы.



Если человек хочет, он сделает все от него зависящее, а если уж испугался, то признайся, что ты трус. Я бы на месте руководства оштрафовал Мхитаряна за невыполнение профессиональных обязанностей. Если проиграют Лигу Европы, то виноват Мхитарян. Потому что не поехал и не помог команде».