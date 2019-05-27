Назарбаеву присвоили еще одно звание
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев стал почетным председателем Высшего Евразийского экономического союза. Об этом журналистам рассказал его пресс-секретарь Айдос Укибай. С такой инициативой выступил президент России Владимир Путин.
«Сегодня в ходе заседания ВЕЭС в узком составе было принято решение присвоить Нурсултану Назарбаеву звание почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета»,— написал в твиттер Укибай.
Отметим, что в столице Казахстана проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета, которое приурочено к пятилетию создания ЕАЭС. В нем принимают участие главы Казахстана, России, Беларуси, Армении и Кыргызстана.