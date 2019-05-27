Армяно-польское военно-промышленное предприятие может покинуть Армению

Об этом заявил бывший посол Польши в Армении Ежи Марек. Как пишет Aravot.am, об этом он сказал на встрече с армянскими журналистами в Центре исследований Восточной Европы в Польше. Бывший посол подчеркнул, что сам об этом узнал из частной беседы, но при этом не стал раскрывать скобки.

Армянское издание отмечает, что упомянутое предприятие занимается производством многофункциональных современных технологий маскировки, выпуская такую продукцию военно-технического назначения, как ложные цели, технические и иные палатки, каски, бронежилеты, маскировочные сети и др. В 2017 году стало известно о том, что предприятие производит для ВС Армении снаряжение и оборудование на сумму в 1,7 миллиона долларов.