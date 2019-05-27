Новый бизнес от основателя магазинов IDEAL – сеть бутиков MONTELEONE

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Ильгар Исмаилов – владелец и основатель сети итальянских химчисток MONTELEONE. Как ему удается строить успешный бизнес, и так ли просто повторить его достижения?

- Почему именно химчистка? Как пришла идея такого бизнеса? - Я создал и управлял в течение 18 лет компанией, которая стала лидером в своем сегменте - парфюмерия и косметика. Имея долю более 23% от всего объема рынка страны, мы год за годом улучшали качество обслуживания, даруя своим многотысячным клиентам частички счастья. А дальше мне захотелось применить полученные знания и опыт в другой сфере бизнеса. Было большое желание предложить для азербайджанского рынка полезную и качественную услугу за приемлемые деньги. Поначалу было страшно, сфера непростая: тут и производство, и продажи, и сохранение качества. Но я сразу усмотрел интерес и перспективу в этом рискованном бизнесе.

В стране химчисток премиум-класса не было, но спрос на них больше, чем текущих предложений. Постоянное обслуживание в химчистках было накладно даже для клиентов, довольных качеством. Поэтому больше всего хотелось сохранить это качество и обеспечить приемлемые условия для клиентов. Несмотря на то, что химчистка MONTELEONE - бренд премиум-класса, мы предлагаем нашим клиентам доступные цены за качественную услугу. На данный момент у нас есть услуга химчистки, выездной химчистки, а также швейные услуги. Мы планируем расширить перечень услуг, например, покраска кожаных изделий, ремонт сумок и аксессуаров. - Какие сложности могут быть в вашей работе, как планируете справляться с ними? - Первое – это сохранение должного уровня. Сейчас химчисток на рынке много, нам придется постоянно обновлять технологии, закупать новые машины, расширять производство. Технику мы закупали исключительно в Европе, преимущественно итальянскую. Одна машина на предприятии стоит столько же, сколько стоит дорогая иномарка (смеется).

Второе – это глубокое знание деталей. MONTELEONE – одна из первых химчисток, в которой появилась машина, чистящая на силиконе. Это один из самых щадящий видов обработки текстиля, абсолютно экологичный. Часто именитые дизайнеры производят изделия с комбинированными тканями, например, замша с кашемиром, и эти вещи можно обработать только в машинке, чистящей на силиконе. Третье – сделать невозможное возможным. Обращаете ли вы всегда внимание на ярлыки при покупке вещей? Вряд ли. А ведь часто на них написано, что никакой вид чистки невозможен. Получается, вещь одноразовая. Но что делать, если вы заплатили за нее крупную сумму и совершенно не хотите с вещью расставаться?! Вариант спасения – только химчистка. Технологи-профессионалы в MONTELEONE стараются спасти вещь: деликатно и аккуратно почистить, чтобы вернуть ее владельцу в первозданном виде. Мы всегда пытаемся сделать невозможное и помочь клиентам, ведь большинство из них становятся нашими друзьями, а как же не помочь друзьям?

Четвертое – результат любой ценой. Бывают ситуации, когда человек пришел сдать вещь в химчистку, но из-за текстуры она нуждается в дополнительных стадиях обработки. Клиенту неинтересно знать, что мы будем делать, чтобы он получил чистый и идеальный результат. У меня клиенто ориентированная команда: мы стараемся понять проблему, всегда идем навстречу и иногда добавляем бесплатные сопутствующие услуги. Для нас очень важно, чтобы клиент получил результат и был доволен. - Что в вашей работе самое позитивное? - Получать положительные отзывы. Приятно видеть довольных и счастливых клиентов, осознавать, что все не зря и что человек еще вернется. Кстати, большинство клиентов с нами с самого открытия и по сей день рекомендуют нас. Нам часто пишут благодарности, а это редкость в сфере услуг. Ведь когда человеку нравится обслуживание, он воспринимает это как норму. - Что ни в коем случае нельзя сдавать в химчистку, ну кроме домашних животных? - С любимыми питомцами вы верно подметили: вообще всю живность лучше оставлять в первозданном виде (смеется). Однозначного ответа нет. В нашей команде технологи уже владеют всеми методами обработки текстиля, а совсем недавно к нам на производство присоединился эксперт из Турции – потрясающий профессионал, который многие годы работал у себя на родине в данной сфере. Это равносильно тому, что взять в команду шеф-повара, работающего в ресторане с тремя «мишленовскими» звездами.

Могу сказать, что точно нельзя делать, если вы испачкали любимую вещь или одежду: 1. Нельзя тереть пятно влажной салфеткой, так как она имеет специальную обработку, после которой выводить это пятно будет значительно тяжелее. Можно лишь слегка потереть, но не растирать! 2. Нельзя застирывать пятна при высоких температурах. Пятно заваривается и укрепляется. Вывести его очень сложно. 3. «Бабушкины» методы не всегда действуют. Часто люди используют домашние рецепты, которые в основном неэффективны. - Вы сами занимаетесь подбором персонала? Кого ни за что не возьмете на работу? - Подбирать весь персонал самостоятельно было бы нереально. Я подбираю специалистов, с которыми плотно работаю напрямую, а коллеги уже по своим направлениям. На работу ни при каких обстоятельствах не возьму хмурого, злого и депрессивного человека. За короткое время у нас сложился отличный коллектив: молодой и грамотный, отзывчивый, инициативный и амбициозный. У меня потрясающая команда! - Говорят, что работать в химчистке вредно, нужно каждый день пить молоко. Насколько это правда? - Нет, это все сказки! В СССР использовали более жесткий вид чистки – перхлорэтилен, его пары считались вредными, хотя это не было доказано. Как и с молоком: раньше считали, что пектин, содержащийся в натуральном мармеладе, впитывает в себя свободные радикалы и положительно сказывается на здоровье человека. Сегодня все это пережитки прошлого! Производство абсолютно невредное, и все виды растворителей безопасны. Мы закупаемся в Европе, а там предпочтение отдают экологичности. В Италии, например, государство активно проверяет предприятия на эко, и все компании гордятся своими достижениями в этом направлении. - Что нужно знать и уметь, чтобы открыть химчистку? - Начните с вопроса: оно вам надо? Мне многие говорят: «Какой у тебя красивый бизнес!», но никто не думает о тяжелой работе, которая мне потребовалась для того, чтобы прийти к этой красоте. Задача не просто открыть химчистку, а развить сеть и сделать бизнес прибыльным. Это огромный труд и вливание больших инвестиций. Нужно разбираться в тонкостях продаж и производства, понимать специфику взаимосвязанности в рабочем процессе (если выпадает один человек из цепочки, то все идет нескладно), найти отличных специалистов, каких мало в нашей области. Конечно, изначально все ожидают, что сфера будет проще, но если есть заряд внутренней энергии, и ты любишь свое дело, то можно и горы свернуть, – а в нашем случае еще и почистить (смеется). - Как быть круче конкурентов? - Надо любить то, чем занимаешься, и постоянно трудиться и развиваться. Я привык ориентироваться на мировые тенденции: что можно привезти из других стран и использовать в у нас на родине, в Азербайджане.