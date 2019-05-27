Советник министра обороны России: «Американцы говорят, что Азербайджан пойдет на Запад»

«Американцы, в принципе, будут играть здесь – Кавказ. Они констатируют, что Россия очень сильно стоит на Северном Кавказе. А вот здесь (на Южном Кавказе), сыграв на противоречиях… Они говорят о том, что Азербайджан неминуемо будет двигаться в сторону Запада. А в заключение этого сюжета я напоминаю, где находится едва ли не самое большое посольство США в мире – в Армении. Это не случайно во многом. Конечно, в фокусе там не только Армения, но и вообще весь регион. Тем не менее, и нашим армянским друзьям и азербайджанским, будьте бдительны, враг не дремлет», - сказал Андрей Ильницкий.

Советник министра обороны России также отметил, что США будут стремиться дестабилизировать обстановку в Приднестровье, на Украине, в Беларуси. По его словам, целью доклада является разбить замыслы России и видение будущего — идеологию, однако они не понимают, «насколько Россия сильная».