Песков: Турция получит С-400 досрочно
Контракт на поставки Турции зенитно-ракетных комплексов С-400 выполняется согласно плану, никаких задержек с поставками нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Поставка С-400 осуществляется раньше тех сроков, которые изначально были запланированы, по просьбе турецкой стороны. Что касается нюансов по дням, по месяцам, это не к нам вопрос. Но там все идет по плану. Там нет никакой задержки, там все по плану", - сказал Песков, которого цитирует РИА Новости.
Отметим, что ранее планировалось, что контракт на поставку С-400 в Турцию начнет выполняться в начале 2020 года.
Напомним, в понедельник министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что российский технический персонал приедет в республику для проведения работ по установке С-400. Он подчеркнул, что вопрос с приобретением С-400 закрыт, "это завершенное дело".