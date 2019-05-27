Песков: Турция получит С-400 досрочно

"Поставка С-400 осуществляется раньше тех сроков, которые изначально были запланированы, по просьбе турецкой стороны. Что касается нюансов по дням, по месяцам, это не к нам вопрос. Но там все идет по плану. Там нет никакой задержки, там все по плану", - сказал Песков, которого цитирует РИА Новости.

Отметим, что ранее планировалось, что контракт на поставку С-400 в Турцию начнет выполняться в начале 2020 года.

Напомним, в понедельник министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что российский технический персонал приедет в республику для проведения работ по установке С-400. Он подчеркнул, что вопрос с приобретением С-400 закрыт, "это завершенное дело".