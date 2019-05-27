Хафтар выдал Египту "террориста номер один"

Из Ливии в Египет доставлен один из наиболее опасных полевых командиров, действовавших в Западной пустыне, – бывший офицер частей специального назначения Хишам аль-Ашмави, пишет NEWSru.co.il со ссылкой на египетское телевидение.

Хишам аль-Ашмави возглавлял связанную с "Аль-Каидой" группировку "Ансар аль-Ислам", действовавшую на ливийской границе и проводившую теракты против египетских военнослужащих. Жертвами этих терактов стали десятки человек.

Официальный Каир обвиняет его также в подготовке покушения на министра внутренних дел в 2013 году.

Аль-Ашмави, которого нередко называют "террористом номер один", был захвачен в октябре 2018 года в городе Дера сторонниками фельдмаршала Халифы Хафтара, контролирующего восток Ливии. С тех пор Египет добивался его выдачи.