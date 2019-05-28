Google подтвердил, что продолжит обслуживание телефонов Huawei

Последние пару дней корпорация Google, общающаяся с миром через Твиттер, держала в напряжении всех владельцев сматрфонов Huawei. И вот, наконец, произнесено главное – обслуживание телефонов продолжится.

Правда Android уточнил, что это будет при соблюдении требований правительства США, но ведь и само правительство США уже заявило, что продлевает действие разрешения на использование лицензии минимум на девяносто дней.

В то же время Huawei уже заявила, что все его смартфоны, находящиеся на руках или на полках магазинов в данный момент вообще не являются темой для обсуждения.

В частности, Huawei полностью гарантирует то, что все они будут работать в прежнем режиме, и, покупая их, пользователь не рискует ничем… разве что навсегда влюбиться в смартфоны этой марки.