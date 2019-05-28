Иностранные пользователи соцсетей распространили любопытное видео из Баку.

На видео видно, как двое фотографируются с флагом Англии, на котором изображена пушка – символ футбольного клуба «Арсенал», а также написано Essex Gooners (Эссекские канониры). Судя по всему, эти болельщики «Арсенала» прибыли в Баку из английского графства Эссекс.

И вдруг один из парней вырывает флаг и убегает с ним. Англичане пытаются его догнать. Удалось ли им это сделать – неизвестно, так как видео на этом прерывается.