Замечено, что болельщиков «Арсенала» в городе больше, чем поклонников «Челси». Накануне фанатская группа «канониров» распространила видео, на котором большая группа болельщиков «Арсенала» распевает песню с такими словами:

We've been to Qarabag and everywhere

Shagged brasses in Cologne

And now we're off to Baku

To Bring Europa home!

Если приблизительно перевести текст фанатской песенки, то болельщики «Арсенала» поют о том, что «они были в Карабахе и везде, вынесли всем мозги в Кельне, а теперь едут в Баку, чтобы вернуть Кубок Европы домой».

Что именно имеют в виду фанаты «Арсенала», когда поют о том, что были в Карабахе? Скорее всего, речь идет о том, что они играли против «Карабаха» в гостях. Этот матч состоялся прошлой осенью, на групповой стадии нынешней Лиги Европы. Тогда «Арсенал» выиграл со счетом 3:0.

С немецким «Кельном» лондонцы играли в прошлом сезоне Лиги Европы и проиграли в гостях 0:1.