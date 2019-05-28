Синоптики о погоде на завтра
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются переменные осадки. Есть вероятность гроз, прогнозируется северо-западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 18-21, днем 24-28 градусов тепла, в Баку ночью 18-20, днем 25-27 градусов тепла.
Атмосферное давление - 763 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 65-75%, днем 50-60%.
В районах Азербайджана утром и днем местами ожидаются грозы и дожди, возможен град. Местами осадки примут интенсивный характер. Ночью и утром туман. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.
Ночью температура воздуха составит 14-19, днем 27-32 градуса тепла, в горах ночью 7-12, днем 14-18 градусов тепла.