Казахстан утвердил межгосударственное соглашение по Транскаспийской магистрали

Межгосударственное соглашение, предусматривающее прокладку фибероптической кабельной линии по дну Каспийского моря между Азербайджаном и Казахстаном по проекту «Транскаспийская магистраль», утверждено правительством Республики Казахстан.

Отметим, что проект реализуется с участием магистрального интернет-провайдера AzerTelecom, соединяющего Азербайджан с международной интернет-сетью.

Подписанное 19 марта 2019 года между Азербайджаном и Казахстаном соглашение «Об организации содействия в совместном строительстве, владении и организации деятельности совместного пользования волоконно-оптических линий связи по дну Каспийского моря по маршруту Азербайджан - Казахстан операторами связи Азербайджанской Республики и Республики Казахстан» в апреле было ратифицировано парламентом Азербайджана и утверждено президентом Ильхамом Алиевым. 17 мая данное соглашение было утверждено и со стороны правительства Казахстана.

Согласно документу, прокладка Транскаспийской магистрали будет осуществляться с азербайджанской стороны компанией AzerTelecom, являющейся дочерней компанией первого мобильного оператора страны – Bakcell, с казахстанской стороны - телекоммуникационными операторами этой страны Transtelecom и KazTransCom. С целью строительства Транскаспийской магистрали, общая протяженность которой составит 380-400 км, между телекоммуникационными операторами двух стран создан консорциум, учреждена совместная рабочая группа, а также подписан совместный договор для строительства.

Проект «Транскаспийская магистраль», осуществляемый в рамках программы Azerbaijan Digital HUB компании AzerTelecom., предусматривает создание цифрового телекоммуникационного коридора (Цифровой Щелковый путь) между Европой и Азией. Целью проекта является создание цифрового коридора с Европы до Китая по маршруту Азербайджан-Казахстан, проходящего через Азербайджан и Казахстан, и тем самым транзит интернет-трафика в Среднюю Азию и Китай.