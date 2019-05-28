Казахстан утвердил межгосударственное соглашение по Транскаспийской магистрали
Межгосударственное соглашение, предусматривающее прокладку фибероптической кабельной линии по дну Каспийского моря между Азербайджаном и Казахстаном по проекту «Транскаспийская магистраль», утверждено правительством Республики Казахстан.
Отметим, что проект реализуется с участием магистрального интернет-провайдера AzerTelecom, соединяющего Азербайджан с международной интернет-сетью.
Подписанное 19 марта 2019 года между Азербайджаном и Казахстаном соглашение «Об организации содействия в совместном строительстве, владении и организации деятельности совместного пользования волоконно-оптических линий связи по дну Каспийского моря по маршруту Азербайджан - Казахстан операторами связи Азербайджанской Республики и Республики Казахстан» в апреле было ратифицировано парламентом Азербайджана и утверждено президентом Ильхамом Алиевым. 17 мая данное соглашение было утверждено и со стороны правительства Казахстана.
Согласно документу, прокладка Транскаспийской магистрали будет осуществляться с азербайджанской стороны компанией AzerTelecom, являющейся дочерней компанией первого мобильного оператора страны – Bakcell, с казахстанской стороны - телекоммуникационными операторами этой страны Transtelecom и KazTransCom. С целью строительства Транскаспийской магистрали, общая протяженность которой составит 380-400 км, между телекоммуникационными операторами двух стран создан консорциум, учреждена совместная рабочая группа, а также подписан совместный договор для строительства.
Проект «Транскаспийская магистраль», осуществляемый в рамках программы Azerbaijan Digital HUB компании AzerTelecom., предусматривает создание цифрового телекоммуникационного коридора (Цифровой Щелковый путь) между Европой и Азией. Целью проекта является создание цифрового коридора с Европы до Китая по маршруту Азербайджан-Казахстан, проходящего через Азербайджан и Казахстан, и тем самым транзит интернет-трафика в Среднюю Азию и Китай.
Транскаспийская волоконно-оптическая магистраль, реализуемая в рамках программы Digital HUB, будет играть важную роль в развитии инфраструктуры волоконно-оптического кабеля в регионе, а также в обеспечении высокоскоростной связи и современных цифровых услуг для Кавказа, Средней Азии и Южной Азии, а также других соседних регионов. Реализация проекта также внесет свой вклад в проект Belt and Road Initiative (BRI), инициатором которого является Китай, и превратит Азербайджан в телекоммуникационный коридор в рамках проекта Belt and Road Initiative.
AzerTelecom - один из самых крупных телекоммуникационных операторов Азербайджана и Южно-Кавказского региона в целом, является дочерней компанией Bakcell - первого мобильного оператора и провайдера самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане. AzerTelecom основан в 2008 году и предоставляет различные передовые услуги местным и иностранным компаниям в телекоммуникационном секторе. В настоящее время AzerTelecom реализует программу Azerbaijan Digital HUB для превращения Азербайджана в цифровой центр региона, наряду с тем, что страна является энергетическим и транспортным центром региона. Цель программы Digital HUB - превратить страну в цифровой центр для Кавказа, Средней и Южной Азии, Ближнего Востока и прилегающих регионов.