Трамп написал еще одно письмо Ильхаму Алиеву

Президент США Дональд Трамп направил послание главе азербайджанского государства Ильхаму Алиеву в связи с открытием в Баку 26-й Международной выставки и конференции «Нефть и газ Каспия-2019», сообщает АзерТАдж.

В своем письме Дональд Трамп подчеркнул, что Азербайджан за счет нефтегазовой добычи и реализации проекта «Южный газовый коридор» привносит стабильность на мировом энергетическом рынке.

«Азербайджан, наладив партнерство с Туркменистаном и другими потенциальными поставщиками из стран бассейна Восточного Средиземноморья, может стать еще большим лидером. Самое время расширить успехи вашей страны», - отметил Трамп.

Американский лидер также выразил пожелание продолжить сотрудничество с Ильхамом Алиевым для мирного, демократического развития Южного Кавказа.

«США поддерживают ваши усилия, направленные на продолжение экономических реформ для привлечения иностранных инвестиций и поощрение инноваций. Экономический успех Азербайджана окажет содействие для стабильности во всем регионе», - отмечается в послании Трампа.