Согласно информации, Сафар Мехтиев заявил о дружественных отношениях и сотрудничестве между Азербайджаном и Беларусью, подчеркнул, что эти связи были построены на прочной основе и сегодня эти отношения развиваются на высоком уровне.

Особо отметив деятельность президентов обеих стран в развитии азербайджано-белорусских отношений, глава ГТК подчеркнул, что экономические и торговые отношения между Азербайджаном и Беларусью вносят значительный вклад в экономику обеих стран.

Сафар Мехтиев сказав, что Азербайджан заинтересован в расширении взаимного сотрудничества с Беларусью в таможенной сфере, выразил уверенность в том , что соглашение, которое будет подписано сегодня, будет способствовать развитию и интеграции обеих сторон.

Проинформировав гостей об осуществлении программы широкомасштабных реформ в таможенной сфере, глава Госкомитета также рассказал о повышении уровня электронных услуг, утверждении новых нормативных документов в целях облегчения торговли и введении новых правил. По его словам, особое внимание уделяется использованию системы «Зеленого коридора» для перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу.

Председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько поблагодарил Сафара Мехтиева за радушный прием и выразил удовлетворение визитом в Азербайджан, развитием нашей страны, а также реформами в таможенных органах и затронул перспективы взаимоотношений таможенных органов двух стран.

Отметив важность расширения сотрудничества между двумя дружественными странами во всех сферах, в том числе в таможенной сфере, гость подчеркнул важность сотрудничества, обмена опытом.

После завершения встречи Сафар Мехтиев и Юрий Сенько подписали соглашение об обмене информацией между Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики и Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь об обмене товарами и транспортными средствами между Азербайджаном и Беларусью.