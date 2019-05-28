Бывший начальник таможенного терминала «Душанбе-1» Шахбоз Раджабзода, которого публично отчитал президент Таджикистана Эмомали Рахмон, был госпитализирован в клинический кардиологический центр, передает «Фергана News».

Согласно информации, после конфликта с президентом таможенник впал в депрессию и «сильно сдал в психологическом плане, поэтому его отец, врач, решил подлечить его в больничном режиме».

Нервный срыв у таможенника произошел после того, как 10 мая президент во время эфира на государственном телеканале устроил ему разнос, объявив об увольнении и пригрозив посадить в тюрьму на 15 лет.

Отец Раджабзода — Музаффар Раджабов — работает главврачом душанбинской больницы Караболо, ранее был семейным врачом родственников президента. Сам Шахбоз в прошлом семейный водитель Озоды Рахмон — главы аппарата президента.