Новым президентом Латвии стал юрист

Всего на должность главы латвийского государства претендовали три кандидата - Эгилс Левитс, омбудсмен Юрис Янсонс и парламентарий Дидзис Шмитс. Для избрания на президентский пост одному из них нужно было заручиться поддержкой не менее 51 парламентария из 100.

Левитс был послом Латвии в Германии, Швейцарии, Австрии и Венгрии, депутатом Сейма, министром юстиции республики и судьей Европейского суда по правам человека. Он один из авторов концепции Декларации о восстановлении независимости Латвии 4 мая 1990 года, а также автор принятой в 2014 году преамбулы к Конституции Латвии. В 2015 году Левитс уже баллотировался на пост главы государства, но в президентской гонке уступил Раймондсу Вейонису, который был избран на эту должность.

В соответствии с Конституцией Латвии, президента выбирают не все граждане, а только депутаты Сейма прямым открытым голосованием. Глава государства выполняет представительские функции, вся полнота исполнительной власти принадлежит правительству, законодательной - парламенту.