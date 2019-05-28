Роухани: Иран готов к переговорам с США, если...

Тегеран готов к возобновлению переговорного процесса с Вашингтоном, сказал президент Ирана Хасан Роухани, отметив, что произойдет это лишь в случае отмены санкционного давления на Исламскую Республику, передает РИА Новости.

"В любое время, как они прекратят притеснять иранскую нацию, откажутся от своих санкций и будут привержены своим обязательствам, они могли бы вернуться за стол переговоров, который сами покинули, подобный путь для них не закрыт", - сказал Роухани.

Напомним, в годовщину выхода США из ядерной сделки Иран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе.