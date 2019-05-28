Минздрав перешел на усиленный режим работы

В связи с финалом Лиги Европы УЕФА, проводимым в Баку, Министерство здравоохранения перешло на усиленный режим работы, сообщил haqqin.az глава пресс-службы министерства Пярвиз Абубекиров.

По его словам, в Клиническом медицинском центре выделены 90 коек, в Третьей городской больнице – 50 коек, в Центральной больнице нефтяников – 25 коек. Также будут нести дежурства врачебные бригады, составленные из специалистов различного профиля. Эти бригады будут готовы оказать скорую медицинскую помощь. В этих врачебных бригадах, наряду с высококлассными специалистами, есть врачи, превосходно говорящие на английском языке.

Представитель Минздрава добавил, что «горячая линия – 903» тоже перешла на усиленный режим работы. 39 врачебных бригад будут дежурить вблизи стадиона, на котором пройдет матч.