Саакашвили получил украинское удостоверение личности

Экс-губернатору Одесской области, бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили в консульстве Украины в Варшаве вручили удостоверение личности для возвращения в Украину.

"Прекрасный консул Украины выдала мне в посольстве в Варшаве удостоверение личности на возвращение в Украину! А сейчас в аэропорт и в Киев!", - написал Саакашвили в фейсбуке.

Отметим, что накануне президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины, которого тот лишился в 2017 году при Петре Порошенко.