Президент Грузии пришла в посольство Азербайджана и заявила: «Мир и дружба!»

Напомним, накануне представители духовенства и гражданского общества устроили на границе спорного с Азербайджаном монастыря Кешикчидаг акцию-шествие с лозунгом "Давид-Гареджи – это Грузия". Более того, представители оппозиционных партий Грузии обвиняют власти в неспособности отстаивать интересы страны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала тех, кто создает ажиотаж вокруг переговоров с Азербайджаном по спорным участкам границы.

"В последние дни мы слышим ажиотаж по некоторым вопросам, которые решаются между двумя дружественными государствами в рамках комиссии путем переговоров. Тот, кто хочет повести нас иным путем, он - в прошлом. В прошлом, в которое мы не вернемся. Эти политические манипуляции нанесут вред обеим странам, нанесут вред миру, стабильности и развитию на Кавказе. Это никому не нужно, и мы прекрасно понимаем это, поэтому мы приступили к совместной борьбе за достижение конечной цели", - заявила Зурабишвили.

Это заявление президент сделала на приеме, организованном посольством Азербайджана в Тбилиси по случаю Дня независимости Азербайджана. Зурабишвили отметила важность общего пути развития Грузии и Азербайджана.

Зурабишвили выразила уверенность, что стороны смогут принять решение, которое будет приемлемо как для Грузии, так и для Азербайджана. "Именно в этом и есть прелесть переговоров", - подчеркнула она.

Президент еще раз отметила, что отношения между Грузией и Азербайджаном основываются на дружбе и общих интересах.