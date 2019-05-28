В Японии от аномальной жары начали погибать люди
В Японии из-за установившейся в стране аномальной жары за неделю 2 053 человека попали в больницы с тепловыми ударами, еще четверо погибли, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пожарную охрану страны.
Все погибшие из разных районов Японии, префектур: Аомори, Мияги, Осаки и Гуммы, пишет агентство.
Такой резкий рост госпитализаций из-за тепловых ударов обусловлен неожиданно наступившей жарой, которая местами достигает 39 градусов. По данным экспертов, жаркая погода опережает среднегодовой график на два месяца.