Российский монстр выбрал PASHA Bank

29 мая в Баку состоялась торжественная церемония подписания соглашения о сотрудничестве между ведущим корпоративным банком Азербайджана – PASHA Bank – и российским Газпромбанком. Документ подписали член Правления, главный операционный директор PASHA Bank Джалал Оруджов и заместитель председателя Правления Газпромбанка Алексей Белоус.

В рамках отмеченного соглашения стороны закрепили основные направления потенциального сотрудничества между банками, в частности, в области финансирования инвестиционных проектов в таких приоритетных для сторон отраслях, как сельское хозяйство, транспорт, логистика, связь и телекоммуникации. Банки в перспективе рассматривают возможность партнерства и на рынках капитала, а также в сфере проведения операций с ценными бумагами, организации облигационных заимствований и т.д. Документ также закрепляет интерес сторон к осуществлению торгового финансирования, участию в синдицированных кредитах и предоставлению гарантий в рамках совместных проектов.

Как отметил в рамках церемонии подписания Соглашения Дж. Оруджов, PASHA Bank уделяет большое внимание развитию ключевых отраслей ненефтяного сектора, в число которых входят торговля и услуги, сельское хозяйство, строительство, транспорт и логистика, и другие сферы.

«Главной целью подписания данного документа между PASHA Bank и Газпромбанком является налаживание между двумя финансовыми институтами плодотворного сотрудничества, обмен опытом и лучшими практиками. Уверен, что партнерство в реализации различных инвестиционных проектов положительно отразится на развитии рынка и внесет свой позитивный вклад в дальнейшую диверсификацию экономики страны в целом», – подытожил Дж. Оруджов.

«Газпромбанк высоко ценит долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество с компаниями Азербайджана и заинтересован в его дальнейшем расширении в социально-экономической сфере. Подписание соглашения с PASHA Bank несомненно откроет перед нами новые перспективы в реализации масштабных инвестиционных проектов для комплексного развития инфраструктуры республики», – в свою очередь прокомментировал данное событие заместитель председателя Правления Газпромбанка Алексей Белоус.