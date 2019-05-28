Зарубежные болельщики продолжают прибывать в Баку в связи с финалом Лиги Европы, который состоится сегодня на Олимпийском стадионе.

Сотрудники Государственной пограничной службы встречают гостей со специальными подарками. Как сообщает haqqin.az, женщинам дарят цветы, а мужчинам – брелоки с надписью «Тофик Бахрамов-1966», как напоминание о том, что именно решение азербайджанского судьи позволило сборной Англии в первый и пока единственный раз стать чемпионом мира.

Цель акции - уже в аэропорту продемонстрировать многочисленным приезжим гостеприимство азербайджанцев и поднять настроение туристам, которых в Европе и особенно в Англии в последние дни пугали различными страшными небылицами об Азербайджане.