Еврокомиссия: Турция отдаляется от ЕС

Переговоры о вступлении Турции в Евросоюз зашли в тупик по той причине, что Турция по-прежнему отдаляется от сообщества. Об этом говорится в ежегодном отчете Еврокомиссии о политике расширения ЕС, передает ТАСС.

"Турция продолжила отходить от Евросоюза, серьезно отступив в области верховенства закона и основных прав, ослабив баланс в политической системе из-за вступления в силу конституционной поправки", - отмечается в докладе Еврокомиссия, где подчеркнуто, что "переговоры о вступлении Турции, следовательно, фактически зашли в тупик".

"И никакие дальнейшие главы переговорного процесса не могут рассматриваться для открытия или закрытия", - заявляется в отчете.

При этом Еврокомиссия отмечает, что "Турция является ключевым партнером ЕС и страной - кандидатом" на вступление в состав сообщества.

Турция с 1964 года ассоциированный член Евросоюза, в апреле 1987 года подала заявку на вступление в ЕС. Переговорный процесс о ее приеме в ЕС начался 3 октября 2005 года. В июле 2017 года Европарламент принял резолюцию, призывающую страны Евросоюза и Еврокомиссию приостановить переговоры о вступлении Турции до тех пор, пока ее власти не внесут поправки в конституцию. В апреле 2017 года прошел референдум по турецкой конституционной реформе, в результате чего были значительно расширены президентские полномочия.