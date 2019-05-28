Китай нашел новое оружие в торговой войне с США

Китайские власти решили использовать свою доминирующую позицию в поставках редкоземельных металлов для давления на США, пишет Bloomberg со ссылкой на сообщения в китайских СМИ.

Редкоземельными элементами называется группа из 17 металлов, которые широко применяются во многих областях промышленности, включая электронику. К примеру, такие металлы долго не ржавеют. Их используют в автомобилях, высокоточных приборах и др. На долю Китая приходится 97% мировой добычи редкоземельных элементов.

По данным геологической службы США, которые приводит Bloomberg, из всех закупаемых Штатами редкоземельных металлов 80% приходится на Китай. При этом страна полностью зависит от импорта. Связано это с тем, что покупать металлы в КНР для США дешевле, чем производить их самим.

США покупают около 4 тыс. тонн редкоземельных металлов в год, общая стоимость которых оценивается в $175 млн. Как отмечает эксперт Bannockburn Global Forex Марк Чендлер в интервью CNBC, большая часть этих элементов импортируется в Соединенные Штаты уже в качестве элементов собранных устройств. Поэтому прекратить поставки будет непростой задачей для КНР.