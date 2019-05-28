Рамиль Шейдаев: «Мхитарян неправ, в Азербайджане живут армяне»
Футболист сборной Азербайджана и нападающий российского клуба «Крылья Советов» Рамиль Шейдаев прокомментировал отсутствие Генриха Мхитаряна в заявке «Арсенала» на финал Лиги Европы.
«Считаю, это ненормально, - цитирует игрока Sport24.ru. - Нельзя политику смешивать со спортом. Тот факт, что ему была гарантирована безопасность со всех сторон, а он решил не ехать, говорит о том, что он относится к ситуации именно с политической точки зрения. Я не помню, чтобы в Баку где-то когда-то кого-то трогали. Наверное, нашлись бы какие-то провокаторы, которые что-то ему покричали бы… Но такое случается везде.
Баку – спокойный, мирный город. И когда тебе послы говорят, что все будет в порядке… В общем, это неправильно. Может, действительно его нежелание ехать связано с визитом в Нагорный Карабах. Но в Азербайджане живут армяне, это я точно знаю».
Финал Лиги Европы «Арсенал» - «Челси» начнется сегодня в 23:00.